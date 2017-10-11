〈北部〉午餐安心食材4章1Q 延伸市立高中

2017-10-11

市府加碼110萬 讓更多學生受益

〔記者陳昀／桃園報導〕為保障學童食安，在中央補助下，桃園市各國中小這學期起實施「四章一Ｑ」政策，營養午餐使用國產的在地生鮮食材，市府決定再加碼一一○萬二千五百元預算，將政策延伸到市立高中，讓更多學生的飲食安全能獲得保障。

「四章一Ｑ」是指具有台灣有機農產品、產銷履歷農產品（ＴＡＰ）、ＳＡＳ優良農產品、吉園圃安全蔬果四種標章，以及生產追溯條碼（QR Code）的國產在地生鮮食材，行政院農委會補助國中小學生每人每餐三．五元，以獎勵金補貼廠商。

主菜二週一次生鮮魚類 同時試辦

市府教育局從二○一五年起推動「天天安心食材」，市立高中及公立國中小學生，一週五天內必須有三天使用有機蔬菜、一天吉園圃蔬菜，並全面採用非基因改造食材，今年起再搭配中央的「四章一Ｑ」政策同步實施，另試辦「主菜二週供應一次生鮮魚類」，讓學生多吃魚、均衡補充營養。

教育局指出，推動「天天安心食材」每年約需一億八千五百萬元經費，全數由市府買單，「四章一Ｑ」部分，全市總經費約七八一六萬元由中央補助，市府另加碼每人每餐三．五元，讓市立高中學生也能享用。

市立高中「四章一Ｑ」同樣從這學期開始實施，包含平鎮高中、永豐高中、大溪高中、南崁高中、大園國際高中、壽山高中、觀音高中、新屋高中，教育局表示，明年國立高中改隸後，也會納入實施；龜山區壽山高中校長徐宗盛說，改用「四章一Ｑ」是食材潛在品質的提升，學生大多沒有感受到變化，但站在學校立場，實施「四章一Ｑ」能為學生的飲食安全做好把關，非常支持。

為強化把關，市府農政、衛生及教育跨局處成立「聯合稽查小組」，加強產地源頭控管及定期或不定期抽樣送檢，從農場端、學校端、午餐廠商端徹底查驗食材安全。此外，教育局將「四章一Ｑ」融入各校食農教育中，讓學童從小認識、知道如何辨識優質、安全的國產農產品，進而培養良好飲食習慣。