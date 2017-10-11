〈中部〉雙十升旗 世大運英雄領唱國歌

2017-10-11

〔記者張菁雅、蘇孟娟／台中報導〕市府十日舉辦雙十國慶升旗典禮，今年特地邀請台北世大運滑輪溜冰銀牌柯福軒、跆拳道品勢銅牌陳建銓及多名新住民領唱國歌，呈現活力與融合氣象。

昨雖是雙十連假最後一天，仍有三千五百餘位民眾起大早參與在台中市府前廣場舉行的雙十國慶升旗典禮，民政局準備小國旗及花博紀念水壺，讓參與盛會的民眾索取。

因市長林佳龍受邀參加總統府前國慶大典，台中市國慶升旗典禮由副市長張光瑤主持，延續世大運熱潮，今年特地邀請拿下滑輪溜冰銀牌的柯福軒及跆拳道品勢銅牌選手陳建銓，與來自印尼、泰國、越南等新住民朋友共同領唱國歌。

張光瑤指出，台中市政建設逐漸開花結果，未來市府團隊會持續推動經濟發展、治安維護、文化教育、社會福利等各項建設，加強空氣污染防制等，落實宜居城市、樂活台中的願景。

柯福軒與陳建銓都是第一次領唱國歌，兩人驚喜，還特地上網下載國歌練唱多天，均盼世大運帶起的運動風潮不會是曇花一現，期待政府及全民長期關注體育。

國民黨台中市黨部昨也舉行升旗典禮，現場除發送小國旗，前兩百位民眾還可拿到限量版的國旗撲滿，許多民眾一早就去排隊，共湧入五百餘人參與。

「九○八台灣國」昨在台中公園更樓前舉辦中華民國冥誕追思大會，現場放置寫有「駕豚西歸」、「魂斷中國」的大花圈，會中更將「中華民國神主牌」打包。

「九○八台灣國」總部總會長周崇德指出，中華民國早在中華人民共和國建立時滅亡，國內為何仍緊抓這個神主牌不放？辦追思會的目的就是在凸顯這個意義，推動相關認知，盼讓更多民眾清楚，不要繼續被「神主牌」糟蹋。