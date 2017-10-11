〈中部〉登霧峰秘境觀景台 遊客遠眺驚呼絕美

2017-10-11

眾樂樂 4地主無償提供土地

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰朝陽科大後山的尖後土地公廟旁，是阿罩霧山步道終點，因視野絕佳，可遠眺南投南崗工業區、彰化市、大肚溪出海口等中彰投景色，尤其是變化萬千的夕陽美景，更吸引攝影愛好者守候拍照。四位地主心想「獨樂樂不如眾樂樂」，透過市議員張滄沂牽線，無償提供土地讓市府設置觀景台，近日完工後，遊客站上觀景台，看到絕美景色，驚呼：「不知霧峰還有這麼漂亮的地方！」

產業道路難會車 勿開車上山

不過，記者實地走訪後發現，通往觀景台的產業道路不僅無法會車，部分路段就連自小客車通行都要小心翼翼，附近也無停車空間，民眾最好不要開車上山，體力好的民眾可騎單車上山，建議可將車停在通往朝陽科大後山道路的電線桿「朝陽枝40」附近，再從一旁的斜坡健行上山，欣賞絕美的景色。

張滄沂說，霧峰朝陽科大後山的尖後土地公廟，是許多民眾爬山、騎自行車的休息站，一旁高地因視野絕佳，不但可看到九九峰、八卦山脈，更可一覽中彰投景色，是登山客的賞景秘境。李姓、陳姓、賴姓、黃姓四位地主願意無償提供土地，讓市府興建觀景台，讓更多人可以在這裡舒服地欣賞美景。

張滄沂表示，經向市府觀光旅遊局建議，派人實地勘查後，認為確實有興建觀景台的價值，決定斥資兩百多萬興建兩層樓高的觀景台，今年七月動工後於近日完工，民眾站在觀景台上，不但可飽覽三百六十度景觀，還有椅子可暫歇休息，走訪過的民眾都稱讚不已。

提供土地的李姓地主表示，約三、四年前和友人買下附近土地後，原本只想要種樹，卻被這裡絕佳的視野吸引，除了可看到霧峰、大里，還可遠眺南投南崗工業區、彰化市、大肚溪出海口，天氣好時，甚至連彰濱工業區風車、麗寶樂園摩天輪、國三、高鐵台中站都可一覽無遺；更稱讚這裡的夕陽隨著天氣變化，「每天都不一樣」，真的很漂亮，因經常看到許多登山客站整排等著看夕陽，基於「獨樂樂不如眾樂樂」，才決定無償提供土地讓更多人能欣賞此處美景。