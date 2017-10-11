〈中部〉21支樂隊遊行賽 嗨翻和美街頭

2017-10-11

〔記者劉曉欣、顏宏駿／彰化報導〕歡慶國家生日，彰化縣舉行別開生面的慶生大典，昨天在和美街頭進行「國高中行進樂隊遊行比賽」，來自全縣二十一支隊伍熱情登場，從美式風格到日式和服風都有，而溪州國中的學生頭戴斗笠，捲起褲管並演奏「農村曲」，展現來自農村的台灣精神！

「國高中行進樂隊遊行比賽」首次移到和美封街舉行，參賽隊伍從和東國小出發，沿著市區道路進行比賽，許多和美人一早就守在道路欣賞，才發現演奏樂器，還可以有隊形變化，人人驚呼「原來國慶也可以這樣好看」！

今年比賽焦點仍是彰化女中的美少女，獲得全場一片掌聲，許多學校也採取出奇制勝，二林高中國中部裝扮走百老匯風，成功高中國中部走日式風，彰興國中派出飛機作為前導部隊，線西國中走可愛風，由可愛熊寶寶坐著電動汽車，車上還寫著「我愛台灣」！

不過，北斗國中以日本動畫「神隱少女」為本，變裝出現「千尋」與「無臉男」，引發高度討論，有人認為這是創意無妨，但也有人認為這是國慶遊行，不是創意遊行，觀感實在不好。北斗國中的帶隊老師吳和郁說，其實在這場遊行中，無臉男就像現代的學子，受外來的誘惑吸引，被物慾蒙蔽本性，最後因為跟上千尋才導正他的錯誤觀念，希望大家透過此一方式，來思考「教育的真諦」，並找回自己的「初心」。

社會處表示，比賽評分為演奏技巧佔五十％，整體效果五十％，整體效果包含創意、造型、活躍度、團隊精神，學生都是拿出創意來參賽，希望民眾能輕鬆看待，尊重學生的用心。

縣長魏明谷表示，今天是中華民國國慶，台灣就是我們的國家，把國高中行進樂隊遊行比賽從室內移到戶外街頭舉辦都深獲好評，今年移到和美，明年國慶溪湖見！而和美鎮公所的員工也變裝為「資深高中生」來參加遊行，全部穿上卡其制服，還背上書包，「復刻」高中生。

昨天比賽結果出爐，高中組由崇實高工奪冠，獎學金五萬元；亞軍是彰化高中與彰化女中並列，各得獎學金三萬元；國中組冠軍是和群國中，獎學金五萬元，亞軍是彰泰國中與二林高中國中部並列，各得獎金三萬元，第三名為成功高中國中部，獎學金二萬元。