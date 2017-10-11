〈中部〉垂降山谷撿垃圾 救難英雄淨山

2017-10-11

連續12年環保行動為國家慶生

〔記者佟振國／南投報導〕國慶連假許多民眾開心出遊，但有上百位的民間救難英雄，昨天齊聚合歡山武嶺，冒險以繩索垂降至一、二百公尺深的陡峭山谷，清出大量陳年垃圾，除以實際行動環保淨山慶祝雙十國慶，也盼能喚起遊客對高山生態環境重視，別再亂丟垃圾。

近幾年高山旅遊頗受民眾歡迎，合歡山有公路直達，成為國人最容易親近的三千公尺以上百岳，但遊客爆量帶來負面效應，高山交通難以負荷，也製造大量垃圾，隨手丟棄的垃圾，被強風吹下又深又陡的山谷，變成陳年垃圾。

深降200公尺清出30袋垃圾

為此南投縣山區救災防護協會已至少連續十二年於國慶日舉行合歡山淨山活動，除為國家慶生，也盼合歡山的環境重獲新生，昨天淨山活動上午九時正式展開，也結合埔里鎮祥和協進會，以及苗栗、台中、雲林、嘉義、台南等七個縣市民間救難團體，總計上百位救難英雄共襄盛舉。

「這次不是救人，是要搶救合歡山的環境。」多名全副武裝的救難隊員架好繩索與安全措施後，利用垂降方式至道路下方陡峭深谷，以繩索、人員可觸及的範圍橫向撿拾垃圾，再逐漸下降，深度幾可達二百公尺，最常見的寶特瓶、鋁箔包、塑膠袋，還有被吹壞的雨傘、雨衣等，全部一掃而空，眾人辛苦一天，清出約卅袋的垃圾，成果豐碩。

「哇！這些人真勇敢！」現場遊客則是豎起大姆指，向冒險犯難的救難人員致謝。神鷹副大隊長賴福寬感慨表示，高山環境得來不易，更需要國人關心，遊客可能認為隨手丟垃圾大不了，一旦垃圾被強風吹下山谷，想要撿起來，只能靠一年一度的垂降淨山大掃除，但緩不濟急，最有效的方法還是遊客配合垃圾減量並將垃圾帶下山，絕對不要任意丟棄。