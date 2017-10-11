〈中部〉阿里山雲瀑琉璃光 秋冬賞美景

2017-10-11

嘉縣規劃12月首推 結合生態之旅

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣阿里山有絕美的雲海琉璃光，尤以秋冬季節觀賞到的機率高，嘉義縣政府規劃十二月推出「雲瀑琉璃光季」，結合番路鄉隙頂、竹崎鄉中和村頂石棹等社區景點，讓民眾到嘉義欣賞雲瀑琉璃光夢幻美景，走訪奮起湖、夜觀白面鼯鼠，享受一趟生態之旅。

嘉義縣副縣長吳芳銘說，進入秋冬季節轉換，在阿里山區只要在下雨過後或者飄起雲霧，觀賞到雲瀑機率很高，入夜後，雲霧折射路燈、民宅燈光，形成如琉璃光般豐富色彩，搭配流動山頭的雲瀑，景色變幻萬千、如夢似幻，美不勝收。

阿里山石棹、樂野、隙頂、奮起湖等地民宿集中，也有秋冬螢火蟲分布，結合觀星、夜觀白面鼯鼠等活動，縣府規劃推出生態遊程，冬茶採收後，還能讓民眾體驗茶席，感受更深度、多元的阿里山之美。

「漫步在雲端的阿里山」網站站長、阿里山鄉香林國小退休教師黃源明說，阿里山森林遊樂區及頂石棹是全台觀賞雲海的五個熱門景點之一（另有合歡山、大屯山、雲洞山莊），頂石棹不僅有日落、雲海，還能觀賞琉璃光，尤其頂石棹位於八掌溪、曾文溪水系中央，遠眺可見阿里山公路沿著山頭蜿蜒，當兩邊水系興起雲霧越過山頭，雲瀑交錯山頭有如海中小島，是其他地方少見的特色。另在隙頂二延平步道，可觀賞日落、雲海，也是熱門的拍攝景點。

不過，經他長年攝影觀察經驗，雲瀑、琉璃光多在雨後天青及氣候變換、冷鋒報到時，才可能看得到，建議縣府結合景點、生態活動舉辦觀光季，也可透過手機應用程式「雲海人」等工具事先蒐集氣象資料，提高看到雲瀑琉璃光機率。

黃源明也建議，阿里山公路旁停車空間寥寥無幾，琉璃光賞景都在夜間，遊客等待一整晚可能製造噪音、垃圾，影響當地居民與環境，縣府應規劃社區接駁車、停車區及集中觀景區，引導民眾步行、愛護山林，才能達到生態旅行的意義。