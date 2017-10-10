〈南部〉台南國慶花車 展現文化、生態、產業

2017-10-10

〔記者劉婉君／台南報導〕慶祝雙十國慶日，今天總統府前除了國慶大典，還有由中央各部會、直轄市及宮廟團體布置的四十六台花車踩街遊行，台南市政府結合南市的歷史文化、生態及產業，打造以「文化首都、樂活台南」為主題的花車，聚集黑面琵鷺、蘭花、芒果、文旦、孔廟等台南意象，要讓國內外民眾看見台南的特色。

「花車嘉年華」將是今年國慶活動亮點之一，台南市打造的花車高、寬均約四公尺、車長約十二公尺，車頭呈現起飛姿態的黑面琵鷺，象徵台南市政的躍進；另一端為全台首學孔廟與台南州廳，凸顯台南市是台灣歷史文化的開端；車身的牡蠣掛飾及熱蘭遮城磚牆圖案，則是台南沿海庶民美食，也是文化的象徵，還有安平劍獅亦將在國慶大典上為台灣辟邪祈福。

另外，花車上也可以看到許多台南市聞名全國的產業，有台南市花蝴蝶蘭搭配嘉南平原的稻米、芒果、鳳梨及虱目魚，還有以文旦皮製作而成的一人高文旦造型，展現台南的物產豐饒。

民政局長陳宗彥表示，花車歷經將近一週布置，蚵殼、柚皮等許多材料都是從台南帶上去的，而考量到氣候因素，蝴蝶蘭等花卉則是三天前才到位，花車遊行結束後，將移往南港展覽館旁C3場地，繼續展至十五日晚上。

另外，國立台南大學也受教育部委託設計花車，南大學生與韻律體操協會並合作表演，展現體育教育的豐碩成果。