〈南部〉手繡宗教珍品 善化慶安宮藏50件

2017-10-10

〔記者黃文瑜／善化報導〕每當廟會時，各大廟宇神轎班都會掛上宗教織品，包含神明涼傘、頭旗、轎前裙等參與遶境活動，表現廟宇與供奉的神明，現今的宗教織品多為電繡，但早期的宗教織品都是手繡，不像現代的華麗亮眼，善化慶安宮保留從清朝、日治時期到終戰前後手繡的宗教織品，約有五十件，收藏的宗教織品年代早於台灣首廟天壇，吸引許多學者到慶安宮進行研究。

日人拆廟 幸由轎班各自帶回保存

善化慶安宮主祀天上聖母，在清朝同治年間因地震毀損，由各方信眾募資重建文昌閣，並改名「慶安宮」，從臺南大天后宮迎奉媽祖，日治時期北白川宮能久親王將慶安宮後殿做為辦公室，皇民化運動時直接將慶安宮拆掉，做為「御遺跡所」，直到終戰時才重建大廟。

光緒年間桌裙最古老 已有135年

慶安宮總幹事魏素珍說，清朝時慶安宮就有許多神轎班，因為慶安宮空間大，轎班的織品平時都收在廟裡，當日本人要拆廟時，廟方趕緊搶救織品，讓轎班各自帶回，避免一同被日本政府銷毀，才把珍貴的織品保留下來，距今最古老的織品已有一百三十五年，是光緒年間留下來的桌裙。

「現在的織品也講求快速取貨，工法不精細」，台南藝術大學藝術歷史學系助理教授莊蕙芷表示，去年為台灣首廟天壇進行織品研究，該廟收藏最早的織品約在日治大正年間，而善化慶安宮的織品收藏數量最多部分，剛好早於天壇的織品年代，且與其銜接，而每個時代的繡工、線材、構圖各有不同，並且素雅，而越接近現代的織品，填充的棉花也越多，讓織品越來越立體。