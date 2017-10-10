〈南部〉電動共享機車 進駐中山大學、哈瑪星

2017-10-10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄的綠色運具愈來愈多元，除了公共腳踏車、輕軌、電動共享汽車、無人駕駛小巴外，電動共享機車也悄悄進駐中山大學與哈瑪星地區。

其昜公司總經理龔子琪表示，台灣有一千四百萬輛機車，每年又新增近七十萬輛，除造成交通壅塞，也讓空氣污染更嚴重，該公司專營電動機車生產，將智慧共享經濟與電動機車結合，希望能降低PM2.5，解決台灣空氣污染問題。

中山大學 前10分鐘免費

中山大學是第一所引進其昜「UrDa悠達智慧共享電動車租賃系統」的學校，目前校園共有一百台電動機車，分布在翠亨女宿Ｌ棟、武嶺一村、萊爾富、文學院、海工館及國研大樓等處，提供學生及遊客租借使用。

中山大學表示，引進電動機車是希望讓有駕照的學生不需買車、養車，節省校園停車空間並兼顧環保，目前採前十分鐘免費，超過十分鐘以每分鐘一．五元收費。

哈瑪星站點 10月免費租借

配合「二○一七生態交通全球盛典」正在哈瑪星舉行，「UrDa悠達智慧共享電動車租賃系統」也將租賃站點延伸到哈瑪星社區的西子灣捷運站二號出口，十月盛典期間可免費租借。

高雄市交通局長陳勁甫說，只要下載UrDa悠達APP，就能以智慧型手機作為鑰匙，啟動電動機車暢遊高雄，也降低全市超過二百萬輛機車造成的空氣污染。

不少民眾對這項新型的交通工具都相當好奇，當場下載APP試乘，有人認為「生態盛典的綠色交通工具，大多是展示，終於看到一個實際上路營運的」，但也有人質疑「有辦法騎上山嗎？馬力夠嗎？」

其昜公司指出，電動機車的續航力可在時速四十公里情況下，騎七十公里的路程，一二五西西極速時速六十公里、可爬大於二十五度的坡度，雙載上山沒有問題。

交通局期待電動共享機車未來能在市區設立更多站點，其昜公司表示會進一步評估。