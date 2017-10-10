〈南部〉良心糕點店遭竊 鹿鳴︰會持續運轉

2017-10-10

〔記者王秀亭／鹿野報導〕台東鹿鳴溫泉酒店為回饋民眾而設良心糕點店，八日遭竊賊剪開投幣箱鎖頭，箱內的良心錢被搜刮一空，損失約四千元，董事長潘貴蘭表示，良心店九月的良心指數已是有史以來最低，這個月錢居然全被拿走，雖備受打擊，但不因一人的可惡停止運轉，會持續下去。

鹿野是台東縣良心商店密集度最高的鄉鎮，有春一枝冰品、武陵綠色隧道、永昌部落，及永安活動中心的誠實商店，位在鹿野鄉的鹿鳴溫泉酒店，去年暑假起在酒店入口、台九線桃花林旁設置良心商店，販售八吋純手工蛋糕、泡芙等甜點，西點主廚每天早上現做，每天各限量六十包，每包五十元，民眾從冰箱取貨，將錢直接投入良心投幣箱內。

由於CP值高，每天供不應求，平均一個半小時內售光，還成為著名打卡據點。潘貴蘭說，良心店開店一年多來，每月平均有兩成客人拿了東西沒投錢，年損失近三十萬元，收入僅夠支付糕點材料費，水電費須由飯店自行吸收，西點主廚也等於當義工，想不到九月未投錢比率飆到三成，八日上午員工發現投幣箱的兩個鎖頭都被剪開，箱內空無一物。

潘貴蘭指出，當初基於回饋社會，相信人性本善而設，即使有人拿了蛋糕不投錢，飯店也選擇相信是因為不方便或忘記投，下次應該會投錢買個良心，但這次把良心箱內的錢都拿走，真讓人無言，深思一夜後，認為偷竊者若真的缺錢，鹿鳴會原諒，但盼竊賊可以規劃未來，走上正軌，而原本每天收一次投幣箱，將改成中午、傍晚各收一趟。

關山警分局表示，已接獲鹿鳴報案，但良心店未設監視器，也未在現場採到可疑跡證，仍積極偵辦查訪中。