〈南部〉國慶焰火在台東 最大24吋首度施放

2017-10-10

〔記者張存薇／台東報導〕國慶焰火晚會今晚首度在台東舉辦，在下了一天多的大雨後，台東市昨天上午起放晴，縣長黃健庭視察國慶焰火佈彈情況，他強調，今年共施放兩萬六千八百卅三發焰火，是歷年最多，廿四吋最大顆焰火是台灣首次施放，也是全世界僅次日本、澳洲第三次施放，散布距離廣達八百公尺、高度達七百公尺夜空，不看可惜！

今晚8時施放 全程36分鐘

國慶焰火今晚施放，為了讓更多民眾看見台東從尼伯特風災重創中站起來，地點選在卑南溪出海口、台東活水湖外側，佈彈範圍廣達八百公尺，活水湖二日起管制至十一日，昨天已完成彈藥裝填。

台東縣昨上午天氣放晴，黃健庭在軍備局人員陪同下到現場視察，看到台灣首次施放的廿四吋焰火彈管就高達二．二公尺、重○．七五噸，一人還無法完全環抱。

黃健庭表示，根據氣象預報，今國慶日台東偶爾小雨，焰火會如期在晚間八點施放，正式施放焰火前，將先施放「盆花焰火」提醒棲息樹林的鳥獸離開，焰火六大主題包括原生、 翅膀、 堅持、 圓融、 祥和、 民族，每個主題各施放六分鐘、全程共卅六分鐘，其中最大的廿四吋焰火「八層叢蕊」是第一主題的壓軸，預計八點六分施放。

吹東北風 海濱公園恐飄煙霧

黃健庭提醒，包括卑南鄉的天公廟、朝南宮、台東市富岡地區等都是不錯的觀賞地點，森林公園下午二時起也有藝術市集等系列活動，傍晚五時開始焰火晚會及熱氣球光雕音樂會，因預測今晚東北風約二級，海濱公園雖然也是極佳觀賞位置，但提醒民眾煙霧恐往海濱公園方向飄送。