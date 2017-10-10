〈台北都會〉鉛管全汰除？北水處︰ 917戶拒換

2017-10-10

不想破壞裝潢或認為沒必要

〔記者鍾泓良／台北報導〕市議會於二○一五年踢爆北市鉛水管議題，台北自來水事業處從該年起十月啟動更換程序，而市長柯文哲九月卅日宣布「全市鉛管都汰除完畢」，比預定時間提前十五個月。但民進黨市議員周柏雅表示，目前至少仍有九一七戶的住宅建物是含鉛配水管；北水處長陳錦祥說明，列管的九一七戶住戶因不想破壞裝潢等理由拒換。

周柏雅表示，北水處統計目前仍有九一七戶，也就是全台北市鉛管總戶數一．七萬戶中的五％因為配水管屬於含鉛水管，還在喝鉛水；而對於無法更換原因歸咎是用戶因素，「政府未能積極勸導一樓住戶配合更換鉛管，卻放任讓同棟樓的許多住戶繼續受到鉛水的威脅。」

此外，周柏雅說，北市雖於一九七九年後禁用鉛管，但此前興建的建築物還有七．三萬棟，佔全市建築物六十四％，若把這些住宅建物內的用戶（給水）內線是鉛管的住戶算進去，其數目可能高達卅萬戶；北市雖然為了鼓勵市民汰換鉛管，去年和今年共編列七百萬元預算，但迄今申請數還是掛蛋。

陳錦祥說明，九一七戶屬於「拒換」，原因包括不想破壞裝潢、認為沒有必要或屬於承租戶等；拒換戶會要求簽切結，表示是住戶不願意更換，如果日後要更換，再通知北水處。

至於卅萬戶鉛水管用戶卻無人申請更換補助，陳錦祥表示，市府都有進行宣傳，但更換難度高還是因為等待都更及大樓整合困難，但他補充，許多用戶在室內裝潢時就會更換水管，因此不認為實際上有卅萬戶那麼多。