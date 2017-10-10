〈台北都會〉三重一村4戶遭拆 文化局：有安全之虞

2017-10-10

〔記者何玉華／新北報導〕新北市首座「全村完整保存」的眷村歷史建築「空軍三重一村」，已獲中央補助，將打造成「眷村文化園區」，今年六月展開園區修復工程，日前因拆除四戶的側牆與背牆，引起文史工作者的質疑；市府文化局長林寬裕表示，有安全之虞的部分先拆掉，後續會依原貌修復（將打通為一戶大空間，並以眷村元素修復），工程事先都經文資審議委員現場確認，過程謹慎。

4戶打通為1戶大空間

文化局文化資產科科長楊智能表示，全村原有六十二戶，正義南路八十六巷的四戶配合未來供活動或策展彈性運用，將打通為一戶大空間，另一戶因結構嚴重劣化才局部拆除，眷村原來氛圍的庭院、圍牆、紅門及正立面外觀，都會完整保留。

4戶側牆、背牆全被拆了

新北市「眷村文化節」今天在三重一村旁的光興公園開幕，民眾卻發現眷村內四戶的側牆與背牆在十月六日被拆除，消息在臉書相關專頁流傳，一張張斷垣殘壁的照片，還有怪手在其中；文化局PO文回應說，是將部分建物的壁面屋頂突起、大型樹根竄出、鋼浪板及屋頂漏水，有安全之虞的部分先拆除，後續仍會續修復。

文化局抹黑說 民團冒火

文化局並說，修復工程為求審慎，邀請專家學者、在地公民文史團體辦理說明會及座談，歡迎並鼓勵市民一起參與文資保存，「但極少數別有用心者，見縫插針指鹿為馬、惡意抹黑」，讓人無法認同。

文化局影射的說法，讓新北市眷村文化協會成員董俊仁不滿，他強調，「空軍三重一村」文資保存是公民參與眷村保存守護行動的重要案例，協會誠意建言卻遭文化局惡言相向、狂言批評，文化局的心態令人遺憾，這才讓人無法認同。

民團：歷史痕跡被拆掉

董俊仁說，被拆的是正義南路八十六巷二至八號共四戶的側牆，還有結構劣化的一戶，都是獨具眷村風味的小巷弄、見證三重淹水歷史的防洪樓；協會建議文化局暫停工程，邀請文資委員現勘尋找解決之道，多多與公民團體溝通，而非當成敵人對待。