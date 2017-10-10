〈北部〉二龍競渡龍船迎聖火 走水路傳遞

2017-10-10

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕全運會將十月二十一日在宜蘭登場，聖火昨天傳遞礁溪鄉，聖火登上擁有二百多年歷史的二龍競渡龍船，以水路方式完成傳遞任務。

礁溪鄉公所昨天上午九點在礁溪鄉公所前廣場辦理全國運動會礁溪鄉聖火傳遞，由礁溪鄉公所林錫忠鄉長、礁溪鄉民代表會游見璋主席共同率領鄉民代表會代表、公所一級主管及溫泉娃娃共同迎接由全國運動會吉祥物「古弟」交付的大會聖火後隨即出發。

全國運動會宜蘭縣境內聖火傳遞，十月七日從宜蘭巿出發後，礁溪鄉是第三個傳遞站，有別於以往都是由學生組成聖火隊，礁溪鄉動員全鄉近兩千名民眾組成「礁溪鄉聖火傳遞隊」，規劃路線遍及全鄉十八個行政區域。

礁溪鄉聖火隊從礁溪鄉公所前廣場出發後，沿著中山路，抵達首站礁溪協天廟，為全國運動會及礁溪鄉聖火傳遞祈求關聖帝君的庇佑後，再行經大忠、大義及六結村以接力方式完成聖火傳遞，最後到擁有二一九年歷史二龍競渡歷史的二龍村，再由二龍聖火隊在上庄淇武蘭登上二龍傳統龍船，以划龍船、行二龍河水路的方式傳遞聖火並在下庄洲仔尾上岸，繼續聖火傳遞。

礁溪鄉長林錫忠指出，礁溪鄉公所表示，宜蘭縣曾在一九九二年承辦區運會，也就是全運會前身，相隔二十五年後，再度舉辦全國運動會，礁溪鄉全體以「全鄉逗鬧熱」的心情迎接聖火抵達礁溪鄉。