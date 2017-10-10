〈北部〉台灣欒樹入秋換色調 吉安溪畔騎車添美

2017-10-10

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉現有八個自行車步道，其中貫穿慶豐、太昌、永安、勝安、宜昌、仁里、東昌等七村的「親水線自行車步道」皆沿著吉安溪闢建。目前時序入秋，沿著吉安溪從荳蘭橋往下游東昌橋兩岸約二公里長的路段，兩旁都是結滿紅色果實的台灣欒樹，繽紛耀眼的色調，美不勝收，讓吉安溪沿岸增色不少。

源自七腳川山的吉安溪（或稱七腳川溪）與吉安鄉民的生活息息相關，以吉安溪為核心的「親水線自行車步道」全長六．五公里，串聯吉安的山與海，一路從最西邊的翠堤橋開始，沿著吉安溪向東邊的洄瀾橋，最後在東昌村境內的出海口，接上「濱海線自行車道」，鄉長黃馨說，沿岸都是宜人的親水空間。

而濱海線自行車道今年公所新打造的洄瀾橋，以及與花蓮市南濱公園連結的新橋，公所指出，兩座新落成的橋梁，將親水線、濱海線兩條自行車步道串街起來，讓遊客可以從山邊一路騎到海邊，不會受到溪流的阻隔，而洄瀾橋外型仿昔日登陸洄瀾灣的小型駁仔船，成為出海口的新地標，象徵昔日移民從此海口搭著小船登陸花蓮，開拓這片新天地。

公所指出，親水自行車道從上游岸邊的阿勃勒等綠樹、涼亭與休憩設施，一路到了中、下游河段，沿途的景致河岸兩旁的台灣欒樹，入秋後從鮮黃、轉鮮紅的花朵，且隨著時間的推移，慢慢轉換色調，結出暗紅色的蒴果，繽紛耀眼的色調，美不勝收，目前正是賞花的最好時刻。