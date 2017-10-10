〈北部〉宜縣府接手 碧候溫泉最快明年元旦試營運

2017-10-10

〔記者張議晨／宜蘭報導〕位於宜蘭縣南澳鄉的碧候溫泉營運卡關，鄉公所編列經費要做營運規劃，但預算屢被代表會刪除，使得溫泉湯屋完工後，建物遲遲閒置，經行政院原民會協調後決議，碧候溫泉將全數由宜蘭縣府接手營運、管理。縣府指出，溫泉區最快明年元旦假期就可試營運。

碧候溫泉是由原民會核定的輔導獎勵計畫，由中央核撥經費，補助近五千萬元建置溫泉基礎建設，並由縣府代辦施工，主體工程於去年完工。

溫泉主結構完工後，公所依照規定還要完成營運規劃書後才能營運，但營運規劃書撰寫經費一百廿萬元卻全額被鄉代會刪除，令溫泉營運卡關兩年，原民會補助建設經費也急凍。

附近的陳姓居民就抱怨，原以為溫泉去年就會啟用，讓他們也能在假日擺攤做生意，但鄉公所、代表會不合，讓工程停擺至今，他們只能望「泉」興嘆。

為盡速將碧候溫泉拉回正規營運，原民會日前與縣府、鄉公所召開協調會，確定碧候溫泉營運由宜蘭縣府全權接手運作；據了解，代理縣長吳澤成也已指示加速辦理，不要讓建物持續閒置，虛擲預算。

宜蘭縣府表示，預估要讓溫泉投入正常運作，尚須七百萬預算，等原民會完成產權移交後，近期就可開始展開修繕，力拚明年元旦試營運。

南澳鄉指望 縣府營運3年後回歸

原民會補助興建碧候溫泉，原擬交由鄉公所營運，如今因營運規劃書預算老卡關，演變成縣府全面接手。鄉長薛秋花指出，現行做法等同三贏，但仍希望未來縣府營運三年後，可將溫泉交由鄉公所管理。

但知情人士透露，即使鄉公所未來要求縣府將溫泉移轉予公所，但因產權已屬縣府，產權移轉依法得通過縣議會表決通過。

縣府指出，碧候溫泉營運後就業會以當地人為優先；另外，會議中也決議，縣府需與公所、部落合組平台，讓未來溫泉營運規劃、回饋等都能納入在地民眾意見。