〈北部〉爛路王中壢環中東路 路平年底完工

2017-10-10

全長3.3公里 分3階段施工

〔記者李容萍／中壢報導〕「我是中壢人」臉書粉絲團今年六月間舉辦「爛路票選」，中壢區後站主要道路環中東路被選為「爛路王」；市府養護工程處編列六千五百萬元，從八月進場分三階段施作環中東路全長三．三公里的路平專案，目前已完成永福路至普忠路，龍岡路至中山東路這兩天也將完工，普忠路至中山東路段也可望於年底前完成路平，屆時民眾將可享受煥然一新與更好的道路品質。

前兩段已完工 路面變平整

「我是中壢人」臉書粉絲團團長市議員王浩宇表示，他住在中壢這二、三十年來，環中東路只要連續豪雨，沿線總是滿布著大小坑洞和各式補丁，汽機車行駛經過猶如「跳曼波」般顛簸，更常有機車騎士因夜間視線不佳而被「坑」摔車；如今機車騎士行經環中東路已完成路平的路段，都說騎起來很順暢，屁股不再因持續跳動而不舒服。

市府養工處處長劉軍希表示，市府早已編列預算進行環中東路的路平，因等待水務局的雨水下水道、交通局十四個路口號誌地下化、台電地下化、有線電視和寬頻固網佈線等工程，而延宕至八月才進場施工，且因環中東路交通流量大，路平工程多是利用夜間施工。

他表示，由於路平完工後將禁挖一年，施工期間，水務局、台電公司也接連「插隊」於十月、十一月要在環中東路的普忠路至中山東路間進行側溝箱涵、電桿下地等工程，預估年底前可全線完成路平。