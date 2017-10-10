〈中部〉高美濕地聽交響樂 週末演出

2017-10-10

〔記者歐素美／台中報導〕幸福親子藝文季，十四日開幕！立法院副院長蔡其昌特別邀請國立台灣交響樂團附設管樂團，在高美濕地風車大道演奏迪士尼、宮崎駿等音樂與台灣民謠，讓民眾可以一邊欣賞高美濕地的美麗夕照，一邊聆賞悅耳的交響樂，感受台中海線夕陽之美與浪漫，機會難得。

由蔡其昌跟海灣故事協會共同主辦的幸福親子藝文季，十四日將在高美濕地風車大道正式登場，十一月十二日結束。幸福親子藝文季連續舉辦多年，規模一年比一年大，活動也一年比一年精采，今年為期一個月的活動，將於每個週末在海線多所國小、甚至夜市舉行，由紙風車劇團、藝術卡車、大開劇團、好玩劇團、身聲劇場、小青蛙劇團等帶來精采表演。

蔡其昌表示，當初舉辦幸福親子藝文季的目的，就是希望整合民間的力量，協助提供偏鄉地區幼童就近欣賞及參與藝文活動的機會，降低文化落差，同時增加親子相聚的時間，讓親子一起看表演、玩樂與學習。

蔡其昌說，這次較特別的是邀請國台交到高美濕地演出，舞台將採取鏤空方式，讓民眾可以一邊聆聽優美的交響樂，一邊觀賞高美濕地的美麗夕照。

十四日當天，活動從上午九點就開始，由YOYO家族哥哥姐姐開場，還有農夫市集、園遊會等親子活動；傍晚則是國台交的演奏，讓民眾可以在國際級觀光勝地「高美濕地」聆賞交響樂，是高美濕地的第一次，也是國台交的第一次。