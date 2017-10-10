〈中部〉南向發展有成 莊周文號召認養200貧童

2017-10-10

9月被馬國冊封丹斯里

〔記者蘇金鳳／台中報導〕曾是貧戶繳不出學費，卻不向命運低頭，新旺獅子會創會會長莊周文不但被馬來西亞冊封為拿督，九月又被馬國元首「莫哈末五世」冊封為「丹斯里」勳銜，是繼長榮集團總裁張榮發之後，第二位被冊封為「丹斯里」的台灣人，且他熱愛公益，今年將號召新旺獅子會成員認養兩百位貧童。

蔡政府積極推動「新南向政策」，其實莊周文六年前就全力在東南亞發展，因與寮國、馬來西亞及印尼關係良好，今年五月被印尼冊封為皇室成員，而早已被馬來西亞冊封為拿督的他，九月又被馬國元首冊封為「丹斯里」勳銜。

莊周文出身屏東縣九如鄉貧戶，讀國小時家窮繳不出學費，曾被老師「討錢」，即使當時年紀還小，但自尊心強的他，覺得相當丟臉，不敢到學校上課。

為了貼補家用，莊周文十歲就到漁市場賣魚，十三歲賣肉圓，十六歲自己開小吃店，高職畢業後就到乾冰公司工作，之後又到百貨公司做業務，賣套書、賣車、賣保險，不到二十歲，就成為一家視力恢復中心的小股東。

莊周文退伍後開健檢公司，後來一家電解水公司找他行銷，因而開始他的中國行銷之路。在此期間，他發現「有土斯有財」，中國已無法投資土地，因此選擇南向，先到緬甸、再轉往寮國，並認識寮國貴族，而與東南亞許多皇室建立良好關係。

六年來，莊周文積極展開土地開發，目前在馬國開發麻六甲大學花園城，在吉隆坡興建中天資本控股公司的辦公大樓。馬國財政部也委託他所投資的「伯爵國際公司」，進行國際招商，要興建一百萬戶安居房，顯示其受重視及信任。

幼時家貧 號召獅友助弱勢

莊周文強調，身為長子及長孫，不能因家境清寒就陷於自怨自艾，必須往前衝，否則整個家族永遠無法脫貧；現今有財力的他，會號召社團捐助弱勢，新旺獅子會不但捐款給警友會及義消協會，還捐助弱勢家庭，今年將認養兩百位清寒家庭的孩子，協助就學。