〈中部〉投射燈故障 東門、東昇橋夜景失色

2017-10-10

〔記者黃鐘山／台中報導〕東區旱溪東門橋與東昇橋，造型優雅獨特，夜間七彩燈光炫麗奪目，曾是當地最醒目的地標。但市議員鄭功進九日指出，橋上ＬＥＤ投射燈故障、長期停擺，河道夜景黯然失色，要求市府儘速重現七彩燈光秀。市府回應，將進行燈光整體改善計畫。

東門橋於九十年七月因桃芝颱風侵襲而斷裂，新橋重建兩端設計為人字型，加上橋中央三個較小的人字型，象徵父母對子女的慈愛呵護，以紀念風災中於舊橋喪命的楊松林一家三口，這項工程也因此獲得交通部金路獎的特殊貢獻獎。

採用義大利燈具 維護不易

東昇橋的照明設備採用義大利進口的不同色彩燈光，由各種不同角度投射，橋樑造型在夜色中格外美豔動人，觀者無不嘖嘖稱奇。但光雕年餘就損壞，市府卻沒記取燈具取之不易的前車之鑑，仍沿用義大利燈具，曾引起當地民眾反彈。

銀灰色橋體的東門橋，與不遠處淺綠色的東昇橋互相輝映，曾是當地最醒目的地標，不過，兩橋的投射燈已全數故障，彩色日光燈也毀損不少，河道夜景黯然失色。鄭功進與東門里長莊錦聰等人現勘指出，景觀燈多年來一直無法亮起很可惜，市府應儘速修繕。

建設局擬改用國內通用規格品

建設局表示，曾獲金路獎肯定的東門橋，經統計，彩色日光燈一百五十二盞、損壞故障廿盞，投射燈八盞全數損壞。市府將陸續維修彩色日光燈，但投射燈為國外進口特殊規格品、維護不易，將評估改以國內通用規格品汰換。

東昇橋於九十年完工通車，景觀燈採用外國進口，沒幾年就損壞，無零件更換，市府九十九年重新打造，但流行附掛式光雕易故障且維護不易，目前ＬＥＤ光雕設備損壞、無法修復，考量維修成本及簡易性，將改採投射式地景照明設備，更能呈現橋樑的結構美感。

建設局強調，東區旱溪沿線有許多美麗的橋樑及自行車道串聯，市府將進行燈光整體改善計畫，讓跨越旱溪的雙橋再綻地方亮點。