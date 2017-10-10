〈中部〉超商養孔雀 意外變新地標

2017-10-10

〔記者陳冠備／二林報導〕彰化縣二林鎮原斗地區有家超商，最近突然成為民眾「打卡」熱點，原來店家把後方草坪整理，圈起籠子飼養孔雀，孔雀開屏引人圍觀，成為店裡的吉祥物。業者顏國明表示，養孔雀已有十多年，沒想到成為遊客的注目焦點，讓他感到很意外。

顏國明表示，該地原是無人居住的廢棄平房，後方是一片荒蕪的樹林，入夜後常顯得陰森，兩年前向地主承租，將平房改建為便利商店，樹林也慢慢整平為大草坪，整理後發現草坪還是空蕩蕩，為增添生氣，想起家中養了十數隻孔雀，就在此籌劃增設孔雀園，希望能讓旅客購物休憩時也有好心情。

同時彩繪牆面 吸引遊客拍照

從今年五月起，顏國明在此開始飼養孔雀，目前有一公二母的藍孔雀。他說，店面前方很明亮，可是店面後方黑壓壓，所以孔雀園成立後，找了友人來彩繪牆面，一片花海依傍在中央山脈前，孔雀歡愉開屏，一旁還有稀有的白孔雀伴舞，這情景就像是自家養了十多年的孔雀園，充滿吉祥氣氛，而且店面位在路口，也有鎮宅避邪功效。

店長顏宜珍說，自從養了孔雀及畫了孔雀圖後，業績有好轉的現象，而且一旁閒置貨櫃也彩繪成3D恐龍、向日葵以及在冰室的企鵝，逼真圖像吸引不少民眾目光，意外成為二林地區拍照打卡的新地標。

但她也呼籲遊客，孔雀屬於「猛禽」，觀賞時手千萬不要碰觸網子，不然被孔雀啄到，是會相當痛的。