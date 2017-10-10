〈中部〉假日就出動 民間自發補路隊11年不休

2017-10-10

南投20多人化身道路守護使者

〔記者謝介裕／南投報導〕台灣最美麗的風景果然是「人」﹗國慶四天假期，南投縣卻有一群人在街道上，進行道路坑洞修補工作，他們是南投縣議員林永鴻領軍的光暉慈善會「補路隊」，秉持「『路』見不平，補到平」精神，休假日便是補路隊上工幫道路「整理門面」的時刻。

擔任光暉慈善會理事長林永鴻指出，他身為民意代表，每天穿梭在大街小巷為民服務，對於馬路如虎口感受特別深，尤其路面坑洞更可說是騎士發生摔傷意外的隱形殺手，十一年前，遂與二十多位志同道合的朋友組成「補路隊」，也讓光暉慈善會的愛心，從照顧弱勢民眾延伸至用路人身上。

自掏腰包及分工 善行擴及全縣

十一年來「補路隊」每週假日至少出勤一次，修補路面坑洞已從最初慈善會辦公室所在地草屯鎮擴及全縣，成員來自各行各業，年齡從三十多歲至七十歲不等。每逢假日隊員們便化身為「道路守護使者」，有的負責開車，有的準備瀝青、鏟子、水桶等各種材料、工具，大家自掏腰包、分工合作展開道路坑洞修補工作。

林永鴻說，此次國慶假期以修補草屯市區道路為主，隊員們手腳俐落扛瀝青鋪上後進行梳耙，最後再以壓實機輾平，坑洞的路面立即變得平坦，期間，除有民眾協助疏導交通，維護補路隊員工作安全以外，還有人主動捐贈材料或請喝飲料解渴，可見社會依舊處處有溫情。

綽號「阿春」的隊員表示，補路隊沒有雄厚的資金，成員每月繳交一百元，就是他們補路的經費來源，但卻擁有最大的善念，像他平時在律師事務所工作，總是窩在辦公室，藉由道路補丁走到戶外，不但可讓自己達到運動及強身效果，也可為交通安全盡分心力，何樂而不為？