〈中部〉年年淨灘 雲林民眾質疑成效不彰

2017-10-10

〔記者陳燦坤／台西報導〕淨灘已成口號？每年不少單位都發起淨灘，維護海洋資源，但民眾質疑這些做法淪為口號，感覺上是發礦泉水或毛巾的同樂會，淨灘過後不但沒有達到宣傳作用，反而見到更多的瓶瓶罐罐在海上漂流。

每年特定時節，雲林縣海巡署等單位都發起淨灘，看著民眾在揮汗如雨的太陽下賣力拖著廢竹管、保麗龍及拖鞋等雜物，目的在於確保海洋不受污染，同時也防止特有魚種不慎將這些廢棄物吞下肚，透過食物鏈循環流入人類身體產生負面影響。

沿海依舊漂浮大量垃圾

然而，民眾發現這些單位發起的淨灘多年，似乎沒有達到預期效果，雲林沿海一帶依舊是垃圾滿堆在水面漂浮，更麻煩的是這些垃圾不易清除，需靠膠筏等撈除，成本過高，許多民眾不禁質疑所謂的淨灘，是否已淪為口號？

當地民眾反映，雖然相當單位年年發起淨灘，但在海上作業漁民習於將飲料罐等隨手扔到海中，或者是破損的養蚵浮棚保利龍塊任其漂流，導致海洋生態受到污染，對於海洋垃圾清除問題，還有必要再教育。

學校透過教育 保護海洋

針對海洋生態遭破壞問題，雲林沿海不少學校也已留意，為了減少海邊垃圾量，除了動員師生到海邊回收可使用的廢竹管或漂流木，還有學校與在地藝術工作者合作，將保麗龍製成校園景觀特色，期盼能透過教育，間接告訴父母海洋生態保護的重要性。