〈中部〉布袋後寮路箱涵老舊 再度晴天積水

2017-10-10

〔記者曾迺強／布袋報導〕每逢滿潮必滲海水的嘉義縣布袋鎮海港大道與後寮路口，在十月七日國慶連假首日，再度出現晴天積水情況，昨午後才漸消褪，外地遊客不知路面淹水是海水，開車行經，恐致車輛底盤及零件鏽蝕，直呼倒楣。縣府水利處長林谷樺回應，明天起將在後寮路下方施作新箱涵與閘門，解決海水滲出問題，年底前完工。

嘉縣府投入兩千萬 明起治水

林谷樺說，後寮路下方箱涵已裝置四十年，被海水掏空，加上水閘門受損，導致路面下方的海水滲出路面；此次治水工程將投入近二千萬元，裝置新建不鏽鋼箱涵，施作新水門，填補堤岸縫隙，徹底堵住海水溢出，完工後保證不再淹水。

汽車被海水噴濺 可清水沖洗

汽車保養廠業者黃圳原說，新車出廠前，底盤都有做基本防鏽處理，但各車廠的防鏽塗層厚薄度不一，若煞車碟盤、底盤金屬零件長期被鹽分重的海水噴濺，太薄的防鏽層無防護力，零件會被鏽蝕，車主若有疑慮，可用清水沖洗底盤與車身，沖掉海水鹽分。

當地出現晴天淹水情況，縣府曾加設滲水管、截流溝等方式改善，廿多年來未見成效，居民每見淹水只能繞道而行，造成生活上的不便，大家怨聲連連。十月七日適逢中秋節後的大潮，潮位為一年最高點，海水溢出海港大道與後寮路口達三天之久。

遇滿潮就淹 鎮長憂路基掏空

布袋鎮長陳鳳梅說，嘉義區漁會前的後寮路，是往來布袋觀光魚市場、高跟鞋教堂、西部濱海公路的交通要道，布袋第一漁港水位比堤岸外路面高出約六十公分，致海水從堤岸縫隙滲出，加上路面下箱涵老舊，每月兩次滿潮時，該路口淹水五至十公分，車輛行經濺起水花，害苦了機車與自行車騎士，若再不改善，路基恐被海水掏空，危及住戶生命安全。

前晚，布新橋周邊的夜市也因淹水問題，致客源流失，攤商抱怨不斷，臉書社團「我是布袋人」有網友留言「真的很誇張」、「看外地人用衝的過去，我都微笑幫他們默哀」，疾呼儘速改善海水滲漏問題。