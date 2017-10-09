〈南部〉解決事業廢棄物 台南環局擬籌建焚化廠

2017-10-09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市目前有兩座焚化廠，處理全市的生活垃圾綽綽有餘，但工廠產生的一般事業廢棄物，卻出現無去處的窘境。環保局目前正著手籌建第三座焚化廠，計畫做為專門處理事業廢棄物的焚化廠。由於現有兩座焚化廠均位於溪南地區，未來設置第三座焚化廠，地點以溪北的機會最高。

第三座焚化爐 地點可能在溪北

環保局長林健三表示，第三座焚化廠籌建計畫，目前依計畫進行中，也正著手調查台南市全市到底有多少一般事業廢棄物，短期進行城西第三期掩埋場活化工程，中長期則要興建第三座焚化廠，相關報告預計明年六月即可出爐。至於廠址，各界的建議及可利用的廠址都會納入評估。

相關報告預計明年6月出爐

環保局表示，南市現有城西和永康兩座焚化廠，足以處理全市一天產生的垃圾量，但因還有部分一般事業廢棄物也送至焚化廠焚燒，目前兩廠平均一天處理一四五○噸垃圾，其中三百噸為一般事業廢棄物，其他南市產生的一般事業廢棄物，則由清除業者另送嘉義及高雄處理，估計至少不足一百八十公噸，但實際工廠產生的一般事業廢棄物數量，正確數據仍待全面性調查。

對於第三座焚化廠，出身新營區的市議員蔡育輝建議，地點可考慮設在溪北的新營清潔隊，以免垃圾長途運送不敷成本效益，讓溪北垃圾可就地處理，但他強調一定要做好回饋，像游泳池等相關回饋設施，也要蓋得比現有的兩座焚化廠還要好才可以。