〈南部〉台灣設計展 2天湧5萬人次參觀

2017-10-09

預估4天連假將上看10萬人次

〔記者劉婉君／台南報導〕國慶日四天連假出遊潮，台南市區湧入許多遊客，台灣設計展兩天湧入五萬人次，主題館、南風館、工藝館、生活館都是人氣展館，「海西瓜市集」等周邊活動，也吸引大批民眾參與，文化局預估，四天連假參觀者將上看十萬人次。

市區知名景點名店大排長龍

台南市安平、水仙宮、赤嵌樓等知名景點周邊，連假前兩天都出現人潮，許多名店前大排長龍，等候品嚐台南在地美食，九月卅日登場的台灣設計展，將展至十月十五日，截至七日，已有超過十萬人次參觀，而連假一開始，包括主展區及六大衛星展區、街角藝術等，都出現許多遊客，前天「生活館」三二一巷藝術聚落還結合原本就享有高人氣的「藝宵合作社」，更讓現場人出現擁擠人潮。

除各展館的靜態展示外，場邊也有講座、市集等，同樣有許多民眾響應，「工藝館」吳園公會堂內，以「秘密的連結」為主題，展出竹、木、漆、金工等各項工藝精彩作品，希望找回人與工藝的連結；昨天場外則有集結台南多個商圈十七間店家的「海西瓜市集」，讓遊客在看展之餘，也能穿梭各攤位間，體驗手拉坏、用碗喝茶、測字等，感受生活中的台南味。「海西瓜」即是魚網上的浮球，以其為名，象徵團結與和諧。

文化局長葉澤山表示，預計今、明兩天還會有許多遊客進場參觀。