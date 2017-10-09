〈南部〉橋頭新市鎮 立委促規劃全新科學園區

2017-10-09

賴清德允月底回應

〔記者王榮祥／高雄報導〕華邦電投資高雄科學園區後，園區土地僅餘十三公頃。立委要求行政院展現行政效率，運用尚未開發的橋頭新市鎮空間，規劃為全新高雄科學園區，獲院長賴清德允諾積極研議，十月底回應。

高市經濟發展局表示，對此方向樂觀其成，市府也會積極與中央商議，為高雄產業尋求更多契機。

華邦電進駐高雄、台積電新廠落腳台南，近期兩件重大投資案，成為南台灣產業界最夯話題，高雄科學園區在華邦電進駐後，剩餘土地不到十三公頃，如果還有業者想投資，恐怕找不到合適空間。

曾擔任高市副市長的劉世芳，想起內政部於民國八十一年核定的橋頭新市鎮，廿五年來僅完成第一期，還有約一千公頃區域未開發，可妥善運用。

她表示，這區域鄰近高雄科學園區，且有捷運經過，附近還有七所大學，加上距離日前台大、成大、中山共同啟動的材料國際學院不遠，便利交通、強大研發能量及足夠的空間，非常適合規劃全新的高雄科學園區。

她同時指出，橋頭新市鎮條件優，現階段又是最好時機，剩下的就是行政效率。

為此，劉世芳日前已直接向行政院長賴清德具體建議，並期待行政院展現效率，儘速結合相關單位研商，對橋頭新市鎮規劃為科學園區提出評估報告；賴清德也當面承諾劉世芳，會徹底研究、在十月底前回應。

劉世芳透露，擔任行政院秘書長時為催生中科，前後只用十個月，就讓廠商順利進駐，顯見相關部門有能力提高行政效率，相信賴清德的實事求是，可以讓效率具體展現。