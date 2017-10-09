〈南部〉臭味查無禍首 環局初判疑來自海上

2017-10-09

卅件通報案多位於北高雄地區

〔記者蔡清華、黃旭磊／高雄報導〕七日深夜高雄地區大範圍通報傳出「塑膠」臭味，高雄市環保局統計，共接獲卅件通報案件，經查七日晚間之風向主要是西西北風，污染通報由海邊往市區延伸，初步判斷來源疑似來自海上。

「非常非常臭、臭死人了」、「像某種化學溶濟，瓦斯味嗎？」環保局表示，民眾通報主要分布於鹽埕、前金、苓雅、鼓山、小港、前鎮、旗津等區，第一通約晚間九時四十五分位於鼓山中華路，到晚間十一時，通報區域多位於北高雄地區，十一時以後，通報的地點慢慢移往南高雄地區，最後一通昨凌晨零點十二分，落在旗津南汕里。

環保局表示，環保局人員抵達時以PID（氣體探測器）等相關儀器檢測均無測值，亦無聞到異味，故未進行採樣分析，因此無法明確判斷污染來源及成分，環保局已聯繫高雄港、軍方等單位，一同持續追查異味來源，但因上午已無異味傳出，巡查方式暫時停止，希望透過全民觸角追查臭源。

高雄港中油、台塑及李長榮等石化儲槽聚集於廿七至三十號及五十七、五十八號碼頭，約位於前鎮加工區一帶，業者查過管線並未發現外洩，而高雄港務分公司也派出勞安巡檢船出海，檢查化學運搬船是否洩漏，經過整晚查察並未發現來源。

港區石化儲槽未發現管線外洩

高雄港務長陳榮聰昨天（八日）表示，前晚九點起接獲通報，於蓬萊商港區巡查儲槽業者，沒發現異狀，會持續與高雄市環保局配合追蹤來源。

昨天高雄空氣品質，小港、前鎮、鳳山、大寮、仁武、楠梓、橋頭等部分監測站出現橘色等級，達到對敏感族群不健康影響。