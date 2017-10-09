〈南部〉藝術家羅東雄棄高薪 返關山任藝術顧問

2017-10-09

〔記者王秀亭／關山報導〕「全鎮人口數不到九千人的關山小鎮，有獨特的氛圍與魅力。」亞洲現代雕塑家羅東雄在離鄉半世紀後，捨棄國外高薪挖角，返回老家台東關山鎮，擔任鎮公所無給職的藝術顧問，羅東雄說，關山的觀光潛力需要有人去引發及帶動，希望自己是一顆種子，透過大家的努力，讓關山可以被看見。

台東高商退休主任羅東雄鑽研後現代空間藝術幾十年，擅於以木纖紙板、塑鋼土、鋼條等複合媒材做後現代藝術雕塑，作品屢次受邀在亞洲現代雕塑家聯展，與他國藝術家聯合展出，更曾獲十大經典農村的鹿野鄉永安社區及多個社區邀請擔任藝術顧問。

羅東雄感嘆，緊鄰關山鎮的鹿野、池上鄉知名度逐年攀升，故鄉關山鎮卻未走出自己的路，深覺可惜，雖然有人想高薪邀請他到中國駐村創作，但一直抱著退休後若能返鄉做些事，會比賺錢更有意義，正好關山鎮長戴文達親自登門拜訪，邀請返鄉常駐。

十五歲因求學離鄉，直到六十四歲才返鄉定居，羅東雄說，一個多月來與鎮民互動，發現鎮上好多人想為關山盡一份力，但缺乏引導與帶動的人，所以希望能與妻子林彩娥一起當藝術的種子，逐漸讓關山動起來。

戴文達指出，有多個藝術重任，包括將入住的員工宿舍改造成小型藝術展演館；將美學帶進社區角落，協助中福社區改善環境空間等。