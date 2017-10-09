〈台北都會〉斯文里都更 柯喊明年3月開工

2017-10-09

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲昨天擔任一日社區醫師，於大同區探視行動不便的長者；他在一位方姓老阿嬤家表示，斯文里三期公辦都市更新案一定要在明年三月開工，才能解決長者行動不便的問題。

台北市立聯合醫院推行「社區醫師」制度，由醫師、護理師、營養師、藥師、社工師、行政人員組成團隊，定時前往行動不便、就醫困難的患者家中量血壓、看診、問診，提供醫療資源，包括低收入、中低收入、身心障礙或獨居老人。

柯文哲昨擔任一日社區醫師，探視大同區揚雅里一名九十七歲的方阿嬤。他探視前接受媒體訪問表示，北市聯醫以社區醫學為主要發展目標，「曾有過關於聯醫的定位爭執，聯醫不是要當醫學中心，是以社區醫院來定位」，如居家護理、居家安寧、居家醫療、家庭藥師等。

方阿嬤住在無電梯的老舊公寓三樓，因三次腦中風導致左側肢體活動不良，長時間臥床、無法久坐，若要就醫，只能靠家人背下樓。目前方阿嬤已成為聯醫居家醫療個案，聯醫團隊定時探視方阿嬤，到府看診、提供居家復健治療，並教導服藥正確觀念。

柯文哲上午到方阿嬤家中，關心方阿嬤服藥、復健狀況；他說，很多事情只要每天進步一點點，就會導向好的結果，「我不認為單一事件可以影響全局」；老人家住在沒有電梯的地方，行動不便，斯文里都更應儘早動工，才能解決此問題。