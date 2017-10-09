〈台北都會〉營養午餐四章一Q食材 北農將設採購平台

2017-10-09

〔記者黃建豪／台北報導〕為保障學童食安，行政院農委會自從一○六學年度起，推行「四章一Ｑ」政策，保證營養午餐使用國產在地生鮮食材。台北市目前則由各校餐供應業者各自尋找食材，但台北農產運銷公司總經理吳音寧指出，校餐業者時常不知道去哪裡採購四章一Ｑ食材或採購的量不夠，會造成品質疑慮且價格不穩定，因此北農將統一引進符合四章一Ｑ的健康蔬果，預計十一月進場協助穩定價格與品質。

「四章一Ｑ」指的是吉園圃、CAS、有機農產品、產銷履歷等四標章，以及QR Code可追溯系統的國產在地生鮮食材。由於對校餐業者來說，食材成本勢必增加，因此農委會補助每餐三．五元，北市加碼一．五元，合計每人每餐補助五元。但台北市餐盒食品商業同業公會理事長陳明信指出，北市合約規範是全國最嚴格的，依農委會獎勵計畫條件，北市營養午餐的一天四道菜中，就有三道（含主菜）必須符合四章一Ｑ，只有一道可以不是生鮮，這也造成廠商成本壓力。

陳明信也說，若由業者自行尋找符合四章一Ｑ的食材，食材報價費用就貴上三至四成，以現行高、國中營養午餐每頓五十五至六十元、國小每頓五十五元來說，價格很難壓低，一旦物價浮動，可能就得漲價，因此若有北農這樣的大型交易平台，願意出面供應平價四章一Ｑ食材，業者當然樂觀其成，因為目前新北、桃園早就由農業局統一成立平台來做，以產業契作供應給團膳業者，由政府統一做，價值比較能優惠，還能由政府確實掌握品質。

吳音寧表示，北農現在只作為招標廠商之一，供應二十四所學校四章一Ｑ蔬果食材，但上週已成立專案小組，將以媒合平台身分，協助北市推動四章一Ｑ，將從輔導產地業者開始，把有產銷履歷、吉園圃或有QR Code可追溯生產的蔬果先引入北農，再聯繫各營養午餐業者來北農統一採購，預計先與產地、業者連繫後，十一月開始執行。