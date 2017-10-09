〈台北都會〉批白晝之夜 文資團體：缺乏社會關懷

2017-10-09

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲前天參加在大安區溫羅汀舉辦的「白晝之夜」，被文資團體抗議，柯昨早受訪表示，按照北市府公開透明的市政文化，有各種管道讓大家表達意見，像市府的文資審議委員會也是公開透明，強調這種抗議沒有必要，「不會讓你得到更多支持」，應回歸正常管道。對此，文資團體表示，今年白晝之夜位於溫羅汀，範圍包括嘉禾新村、俞大維故居等，不見市府凸顯該文化地景，比起法國今年白晝之夜主題戰爭難民、日本強調京都地景，台北白晝之夜只有嘉年華會，缺乏社會關懷、以藝術解決都市問題。

不滿抗議沒用說法 指柯卸責

對於柯文哲說，前晚抗議「也不會讓你的訴求更得到支持，所以沒有用」。郁良溎回應，他們以軟性藝術表演方式陳情訴求，沒想到公共空間並未解放，市長拒絕接受陳情並推卸責任，市府還指文資團體不理性，非常遺憾。

前晚搶救嘉禾新村的好勁稻工作室、搶救俞大維故居工作小組，前往白晝之夜活動陳抗。好勁稻工作室成員郁良溎昨聽聞柯的說法後反批，柯文哲雖宣稱文資會公開透明，但近年來文化局透過不斷召開文資委員會前會，在民眾看不到的地方，以行政干預文資審議，根本是形式化公開透明，以達到北市府預期結果。

文史工作者蕭文杰前天未至抗議現場，但昨受訪說，源自法國的白晝之夜，原本就藉由開放文化資產的藝術活動，強調全民參與，並不是只把民眾吸引上街頭，而是必須有個核心關注的主題，大家關注核心主題，今年巴黎主題是一起創作；台北白晝之夜，民間團體守護文資，以藝術陳情，正好符合法國白晝之夜精神，不懂為何市長不接陳情書？

蕭文杰說，分析起法國「白晝之夜」的主題，可以說是生猛、活力又多元的，例如二○一七年的法國「白晝之夜」，是由Charlotte Laubard策劃，主題是Faire œuvre commune，翻譯成中文是︰「一起創作」。去年則是東京宮（Palais de Tokyo）的館長Jean de Loisy擔任藝術總監，會這樣做的原因，作者認為是避免每年主題風格過於一致，缺乏創意，同時藉由公正的遴選，減少不必要的弊端或是圖利少數團體。而法國的「白晝之夜」主題內容更是非常多元，同時也是常民百姓關心的題材，例如過去甚至出現以關懷戰爭、自然災害所造成的難民主題。