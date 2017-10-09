〈台北都會〉「白晝之夜」動線 柯坦言規劃不佳

〔記者周彥妤、郭安家／台北報導〕二○一七白晝之夜昨天上午六點落幕，台北市議員陳政忠昨表示，對比去年活動，今年展演路程整整少了一半，作品有重複又不具新意，人事費用卻增加近兩成，公館沿路動線規劃不當，導致人群擁擠。台北市長柯文哲昨也不諱言，政策要有連續性，每一年經驗傳到下一年，越做越好，今年第一次到溫羅汀舉辦，他坦言有些動線規劃不好。
議員：內容同去年 人事費卻暴增
陳政忠表示，白晝之夜活動一個晚上花費近千萬元，兩年都是由同團隊操刀，計畫主持人也是同一人，從藝術作品到開放場館都多所重複，路程也從四公里縮減為兩公里，足足少了去年一半，不僅設計相同，就連市長與主辦方踩街拿的TAIPEI牌子也和去年無異，尤其那組機器人在世大運已出現過，在閉幕式出現時，還因需要人力推著機器人，被譏諷為輪椅機器人，這次在白晝之夜又出現，場合性質截然不同，作品卻沒有變化。記者也發現，柯文哲率領眾人踩街時，工作人員戴著帽子，推著機器人在前方開道，不少隨行民眾指其曾在世大運出現。
陳政忠說，既然整場活動從設計到規劃都是比照去年做，計畫主持人也是同一人，為何人事費用反而比去年增加許多，今年為一三七萬七二九一元，去年則為一一六萬一七八六元，增幅近二成，擺明是在賺錢，若再加上台電等國營企業、廠商贊助，一個晚上花費恐不只千萬。
民眾：作品沒新意 人擠人亂糟糟
參與活動的民眾簡小姐說，去年自己也有參加，今年令人眼睛為之一亮的作品有限，且缺乏創新，相形失色；特別是羅斯福路展區，本來人潮就多，作品又幾乎集中在同一條路上，要看作品變得很擁擠，若不看要越過人群，甚至要走在馬路旁側，才能再走回人行道。
黃先生說，把藝術作品放在街頭的構想還不錯，一般民眾若非內行人，接觸機會很有限；可能怕凌晨吵到附近居民，很多活動滿早結束，過了深夜十二點，雖然公館街頭還有人，但幾乎都在散場中，打出不要睡的口號，好像不太搭。
張先生說，三大主題區中，台大展出作品最多，比例稍嫌失衡；溫羅汀展區，沿線幾乎都是店家，騎樓面積也不大，動線沒有規劃好，導致要上前看作品，必須跟一堆人擠在一起；客家文化園區因為與公館有段路程，降低人群往那裡走的動機，導致大家容易聚集在同一區域。
商家：人很多 生意沒有差太多
活動當晚，記者訪問公館商圈店家，有商家說，比起平常日，路上出現很多打扮新潮的年輕男女，業績也有小幅成長，算是雨露均霑；也有人說，有很多人經過，但生意沒有差太多。