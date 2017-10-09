〈台北都會〉家屬喘息 4托老中心推夜間臨時住宿

2017-10-09

〔記者何玉華／新北報導〕新北市因應高齡人口增加並配合長照服務法的要求，在公共托老中心開辦夜間臨時住宿的「小規模多機能」服務，整合長照及社區照顧資源，縮短行政作業流程，讓家屬在夜間照顧上也可以喘息。

托老家屬事先申請評估

社會局社工督導林妏燕指出，「小規模多機能」是利用托老中心日間照顧的基礎，整合居家及夜間的臨時住宿服務，讓托老的家屬透過同一窗口向長照中心事先申請，讓長輩可以接續白天熟悉的環境與延續性的照顧，家屬也可以安心獲得喘息機會；申請夜間臨時住宿，每人每月不得超過十五日，經長照中心評估需求後，會依福利身分提供不同補助，每年最高補助廿一天。

預定年底前再新增一處

社會局目前已在五股區獅子頭、板橋區頤安、瑞芳區明燈及新莊區頭前公共托老中心開辦，統計到今年上半年，這四家托老中心照顧的一一九人中，已有五十五人申請夜間臨時住宿並獲核定，社會局計畫在今年底前再新增一處辦理。

七十八歲、患有帕金森氏症與失智症的吳阿公，是最早接受這項服務的長輩之一，家屬為了讓長期照顧的吳阿嬤有喘息機會而提出申請，阿公一開始不情願又焦慮，誤以為被家人遺棄，中心人員耐心說服他「夜宿就像出外郊遊」，當天其他長者陸續返家後，只剩吳阿公一人，工作人員陪伴散步、整理花園，由於平時日間照顧的熟悉，吳阿公顯得安心，晚上一起進餐、玩疊疊樂，熱鬧的氣氛讓阿公說，比家裡只有他和太太兩人熱鬧多了。

另一名申請連住多晚的長輩，家屬因工作性質須經常出差，一度想將父親送到養護機構，因這項服務剛好填補他偶爾不在家的時間，讓他打消送父親到養護機構的念頭，父親也慢慢適應夜間臨時住宿。