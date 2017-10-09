〈台北都會〉《市定古蹟》淡水台銀日式宿舍 明年「原貌修復」

2017-10-09

〔記者李雅雯／新北報導〕位於淡水區中正路後段的台銀日式宿舍，鄰近淡水海關碼頭，在二○一一年公告為市定古蹟，僅存的一棟建築尚待修復後再利用，所有權人台灣銀行已委託專業單位進行修復工程設計，預計明年啟動修復工程，一○九年完工。

台銀日式宿舍興建於日治時期昭和年間，原本有四棟建物，木造黑瓦的建築群緊鄰淡水河，前有庭院、後有花園，還能遠眺對岸的觀音山，原本為當時的官員宿舍，民國卅八年後收歸台灣銀行所有，作為淡水分行經理的宿舍。

二○○四年六月，淡水的文史工作者聯名申請，爭取將台銀日式宿舍列為文化資產保存，當時的審議程序仍在進行時，宿舍卻慘遭向台灣銀行承租土地的業者連夜剷平，經文史工作者奔相走告、積極搶救，僅留下現有的一棟，因為保留過程艱辛，台銀日式宿舍的修復完成對於地方頗具意義。

著重排水、防震 預定109年完工

根據《新北市市定古蹟淡水台銀宿舍調查研究》指出，現存宿舍是原有四棟宿舍中最大的一棟，面積約一六二．三八平方公尺（約四十九．一二坪），其他三棟宿舍面積，一棟為一○八．一三平方公尺（約三十二．七一坪），另外兩棟都為九十三．九五平方公尺（約二十八．四二坪）。

台銀日式宿舍老舊失修，部分木造門窗已經毀損、黑瓦的屋頂也待修復，台灣銀行指出，宿舍位於淡水河邊，受潮汐影響，修復工程會著重在建築物的排水、防水，木造結構處也會強化防震功能，依循「原貌修復」的工程原則，已委託專業單位進行工程設計，預算經費二千八百萬元，預定明年動工、一○九年完工，尚無具體的再利用計畫。

市府文化局文化資產科科長楊智能表示，尊重台灣銀行後續提出的再利用計畫，因為是公有文化資產，鼓勵朝向對民眾開放的方向做再利用規劃，期待修復完成和鄰近的淡水海關碼頭、紅毛城等景點串聯，成為淡水河岸的新亮點，會持續追蹤修復進度。