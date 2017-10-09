〈北部〉巡山員抓山老鼠 「諜對諜」埋伏整夜

2017-10-09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕羅東林管處將有卅二名森林巡護志工與林管處轄下的巡山員，共同投入森林保育、調查工作。民眾好奇，這群「森林守護神」的工作為何？一名巡山員透露，山上工作條件嚴苛，跋山涉水是他們日常，有時還得與山老鼠「諜對諜」，但為保護山林，他說，「森林就是我們的責任」。

86位巡山員 得看管20萬公頃

台灣森林覆蓋面積廣大，森林的調查及監測，有賴一群巡山員負責。以羅東林管處來說，所轄林地近廿萬公頃，僅依靠八十六位俗稱為「巡山員」的森林護管員負責。

從民國八十九年起就擔任巡山員的賴木成說，巡護工作包含森林野火、山難、垃圾、海洋保育、林地調查等，「山上、海邊一切都歸我們管」。

珍貴林木多 24小時待命

除此之外，查緝「山老鼠」也是巡山員的工作之一，而兩者間對峙宛如諜對諜。賴木成說，巡山員不像警察配槍，與山老鼠幾乎是「空手」對峙，有時為了避免打草驚蛇，還需喬裝成登山客，或躲在灌木後方埋伏整夜。

他也透露，曾有帶槍的山老鼠，知道巡山員跟監，對空鳴槍恫嚇，各種突發狀況也為工作增添風險。由於太平山珍貴林木多，即使休假下山，他們仍得廿四小時待命，只要山上一有狀況，東西帶著就得立刻衝上山。

除了森林巡護外，這群巡護員還得組成「深山特遣隊」，每月揹上厚重行囊，溯溪、攀岩，深入山林五、六天，也曾碰過迷路、缺水、缺糧，依靠幸運才能如期下山。

賴木成說，他平均每月有十天不在家，能讓他在工作崗位上堅持，全賴家人體諒與支持，且見到山上森林、美景能永續經營，再累、再辛苦也值得。