〈北部〉森林巡護志工門檻高 僅四成入列

2017-10-09

80人參與甄選 僅32人拿到證書

〔記者張議晨／宜蘭報導〕林務局羅東林管處轄管林地超過廿萬公頃，為了落實國土保安及森林資源的保護，今年首度招募國家森林調查監測志工，有八十人參與甄選，經過層層考驗，錄取率僅四成的卅二人取得合格證書。

羅東林管處所轄林區涵蓋新北、台北、宜蘭，受限於巡查人力不足，今年首次招募森林巡護志工，二月公告後獲得熱烈回響，報名者多為登山專業人士，即便知道森林巡護工作「不好做」，仍願犧牲假期，投入巡護工作。

報名者來頭不小 有人曾征服百岳

羅東林管處長吳坤銘表示，報名者多具備登山專業，有的曾征服百岳，有的則是視登山為興趣，還有人堪稱登山「響導級」，即便深知工作、時間艱困，但他們就是希望在登山外，也能奉獻專業，扛起守護山林的重任。

44小時訓練 還得完成山訓考驗

巡護志工首階段先經面試徵選，後面再經四十四小時的基礎學科及專長術科的教育訓練，因每次上山動輒兩天以上，且山上環境艱難，最後有卅二人通過重重考驗，成為合格的「森林巡護志工」，錄取率僅四成。

吳坤銘指出，森林巡視分淺山、深山，深山艱難部分由林管處所轄的巡山員負責，淺山部分則由民間團體組成巡護，兩者間「相輔相成」。

吳坤銘說，這批「生力軍」將個別指派任務，巡視林管處規劃的十條路線，每次入山由四至五人與林管處人員共同組成，未來再視工作狀況，調整難度及路線。