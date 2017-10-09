〈北部〉新竹市光復路待轉區路幅小 恐變待撞區

2017-10-09

〔記者王駿杰／新竹報導〕民眾反映，新竹市光復路二段車流量大，與學府路交叉口因路幅狹窄，使機車停等、待轉區不時有變成「待撞區」的風險，若碰上大型車輛由光復路轉至學府路，就容易和停等紅燈的機車發生碰撞意外，希望相關單位能重視。

交通處：依規設置沒問題

交通處交通工程與管理科長林立偉指出，學府路屬於三線道，最外側是右轉車道，經車流量調查，該路段以右轉車輛居多，因此機車停等區與待轉區的標線劃設，都必須避開右轉車道，只能畫設在直線車道前，加上路旁都是民宅與私有地，不太可能增大路幅空間。

林立偉說，學府路的路口標線都是依照標誌標線號誌設置規則，並根據車流量與車道配置劃設，所以沒有問題。民眾反映機車停等紅燈時，容易遭光復路左轉至學府路的車輛碰撞問題，有可能是駕駛搶快、爭道，使左轉車輛切入車道的角度沒抓好，才會逼近對向車道待轉區的機車。

反映民眾江先生說，光復路二段屬於市區重要道路之一，沿途連接馬偕醫院新竹分院、清華大學等，平常時刻車流量就很大，加上屬三線道以上道路，因此需設立待轉區，這是很好的出發點。

江先生指出，該路段是他每天上班必經路線，每次騎機車在停等紅燈時，就發現常有從光復路二段左轉至學府路的車輛在行駛時，與學府路上停等紅燈的機車靠得太近，導致機車騎士紛紛走避，機車停等、待轉區不時有變成「待撞區」的風險。