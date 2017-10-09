〈北部〉保留三義救護站 連覓8地有譜

2017-10-09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義救護協會所屬的三義救護站，成立二十三年來，為三義鄉民健康的「守護神」，由於現址的地主已將土地變賣，鄉親希望能保留救護站，三義鄉公所找了七處地點都因產權、便利性及民眾反對並不適合，目前決定利用三義河川加蓋停車場北端用地，做為設站預定地，讓三義救護站免於面臨解散命運。

三義救護協會理事長劉欽格昨天表示，三義救護站成立於民國八十三年，是苗栗縣最早成立的地方救護隊，三義救護站的男女志工全天候投入三義地區緊急救護工作，平均每月至少出勤五十次，迄今出勤超過一萬五千次，拯救無數鄉親寶貴生命；此外，還提供安寧返家、居家關懷及二手醫療器材讓鄉民免費借用，深獲鄉民好評。

位在三義八股路的三義救護站，由於地主已將現址土地變賣，若沒有找到合適的用地，恐面臨解散命運，消息一傳出，引發不少鄉民關切，要求鄉長徐文達等人應站出來解決，讓三義救護站繼續守護鄉親。

徐文達指出，他找了七個地點，原相中位在一三○號縣道旁、三義神雕村入口處的停車場用地，卻遭少數地方居民以影響停車及妨害安寧為由不同意；其他用地則牽涉產權及便利性等因素，也不適合；後來鄉公所決定提供三義河川加蓋停車場北端一百坪用地做為三義救護站。

劉欽格指出，目前已在用地上掛出救護站設置預定地的紅布條，盼鄉親支持，若居民有意見，將會持續與居民溝通。

劉欽格說，由於救護站提供二手醫療器材供民眾借用，光是輪椅、病床、助行器及拐扙等輔頭借用就超過三千人次，若用地不足，再設法租用，將持續為鄉親提供醫療輔具服務。