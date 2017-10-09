〈北部〉寶二水庫水位驟降 水公司：水情稍緊

2017-10-09

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹地區民眾發現，擔任民生、工業用水供水主力的寶二水庫水位最近一個月降很快，溢洪道旁的卵石堤岸都露出來了；自來水公司第三區管理處表示，因為頭前溪地表水短缺，所以用水庫存水救急，目前水情「稍緊」，但因應秋冬旱期，用戶最好開始節約用水。

根據寶二水庫管理中心的觀測，九月上旬的寶二水庫幾乎都是滿水位的狀態，水位高度約一百五十公尺，蓄水率幾乎都是百分之一百，甚至不時會自動溢流，但到了昨天水位降到一百四十六點四六公尺，蓄水量百分比也降到八十三點七四％，等於是一個月水量就少了將近二成。

不少經常到寶二水庫散步的民眾也發現，上個月在半圓形的溢洪道周邊都是水，現在卻都乾乾的，水泥構造和卵石堤岸都因水位下降露出來了，雖然觀察取水塔的尺標看起來水位還是蠻高的，但似乎已透露出水位驟降警訊。

水公司三區處表示，目前不論是寶二水庫、寶山水庫都還有八成的蓄水，看起來水情還好，但隱憂發生在頭前溪河床上，因為長期沒有降雨，頭前溪的地表水水位降得很快，造成隆恩堰取水不足，只好透過寶二水庫放流原水給下游水廠取水，雖然可以暫解燃眉之急，但長期下去對水情相當不利。

水公司三區處強調，新竹地區的水情目前還沒有到緊張的程度，只是「稍緊」而已，但大新竹地區每天的工業和民生用水量合計約五十二萬公噸，如果接下的的秋冬旱期真的晴多雨少，那用水就有可能會拉警報，所以請用戶們現在就開始節約用水提早因應。