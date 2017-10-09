〈北部〉水位回升 石門水庫12月前不缺水

2017-10-09

〔記者周敏鴻／大溪報導〕宜蘭縣明池國家森林遊樂區周邊近日連續降雨，且雨量頗豐，經濟部北區水資源局副局長邱忠川指出，附近的池端雨量站測得的總雨量逾三百八十毫米，當地雖僅是石門水庫集水區一隅，仍對水庫解渴大有助益，估計目前水庫蓄水量除可支應二期稻作完成供灌，十一月底前也能穩定供應民生公共給水。

石門水庫集水區有十個雨量站，偵測集水區不同區域的降雨狀況，其中池端雨量站七日測得降雨量為一○九毫米，昨天至晚間六點測得的降雨量更達兩百八十毫米，兩天總降雨量超過三百八十毫米，遠超過其他雨量站，而巴陵雨量站兩天測得的總降雨量也有一一七毫米。

北區水資源局統計，十月初以來的降雨，能為石門水庫帶來一千五百萬立方公尺蓄水量，已讓水庫水位止跌回升。邱忠川說，近日水庫的最低水位是七日晚間的二三三．四公尺，隨後開始緩步回升，至昨天晚間六點，水位已上升○．三公尺、回到二三三．七公尺，且上游的降雨仍持續注入水庫。

邱忠川表示，目前水庫蓄水量一億一千八百餘萬立方公尺，雖無立即缺水危機，但八、九月降雨量約僅歷年平均的四分之一，北水局因此提早因應，已協調台北市自來水事業處支援板新地區用水，並總量管制依計畫用水五折供應農業用水。

邱忠川說，接下來將進入枯水期，降雨量可能會愈來愈少，呼籲民眾一定要節約用水、共體時艱，免得再爆缺水危機。