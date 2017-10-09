〈北部〉國慶桃園花車亮相 機捷為主題

2017-10-09

〔記者陳昀／桃園報導〕明天雙十國慶，桃園市政府打造主題為「飛躍桃園．直達美好」的花車，參加總統府前廣場國慶大會的花車遊行，昨天彩排時首度亮相，花車有著機場捷運、農業博覽會、亞洲矽谷等元素；配合花車遊行，桃園市吉祥物「ㄚ桃、園哥」、雲南民俗打歌促進協會及LamiGirls將會攜手表演雲南打歌舞。

市府新聞處長張惇涵表示，桃園市的國慶活動主要為參加總統府的國慶典禮及市民聯合婚禮，市長鄭文燦去年引領里長組成「電動機車大隊」參加遊行，今年將機捷、農博、亞洲矽谷等重要施政設計為花車元素，要向國人展現桃園逐年進步的成果。

張惇涵說，桃園打造的花車長十二公尺、寬四公尺、高四公尺，以機捷紫色直達車為基底，前段有置於大型水晶球中的機捷車廂；中段為在地祥儀企業打造的「動物機器人樂團」，機器人身穿多種民族服裝，呈現桃園的科技創新及多元族群融合；尾端打造農博經典「太陽能生命樹」的濃縮版，且太陽能板還能供應花車部分電力。

ㄚ桃、園哥帶隊 貫穿全場

張惇涵指出，超萌的「ㄚ桃、園哥」將會貫穿全場，除了花車上的公仔行進間會向大家揮手致意，也將結合表演團隊桃園市雲南民俗打歌促進協會、LamiGirls一起大跳雲南打歌舞，這樣的組合「乍聽有點衝突，但很符合桃園多元民族融合的縮影，很值得期待！」

張惇涵說，桃園花車明天在總統府前亮相後，會與其他花車集結，從延平南路與長沙街口遊行到北門廣場，結束後再移往南港展覽館旁續展到十月十五日。

市府民政局長湯蕙禎表示，慶祝國慶，各區公所已陸續在各區重要道路懸掛國旗，桃園火車站站前廣場、市府大樓前廣場及大門也會懸掛國旗誌慶，全市估計共懸掛三千多面國旗，且明天市府也將在龜山區的長庚科技大學為一百對佳偶舉辦聯合婚禮，「用真愛慶祝國慶日」。