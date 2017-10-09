〈中部〉台中稽查工廠空污 紅外線顯像儀奏功

2017-10-09

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府稽查工廠空氣污染，運用科技與業者鬥智鬥力！環保局八日說，紅外線顯像儀等高科技儀器加入稽查行列後，利用空品監測車及夜間聯合巡查，今年已稽查三百四十四家次，查獲五十二件空污違法案件，罰款達七百四十萬元。

今年查獲52件 罰款740萬

環保局說，改善空污除督促大型污染源改善空污防制設備，裝設廿四小時自動監測設施追蹤外，民眾反映的特定污染源，則派空品監測車進駐，加強夜間突擊，並透過紅外線顯像儀、火焰離子化偵測器及光離子化檢測器等高科技儀器，全面展開稽查。

以台中工業區為例，年初屢被民眾陳情飄散異味，環保局利用各申報系統及空品監測車大數據資料勾稽比對，執行夜間聯合稽查及夜間巡檢，今年以來共查核九十二家次，查獲廿九家違法、一家違反廢清法，共罰三百六十萬元，目前陳情件數已下降。

空污飽受詬病的后里區，目前環保局列管八十七家固定污染源，今年已主動稽查八十二件，處分五件，罰款八十萬元。十月起也派空品監測車駐點，將針對大型固定污染源機動監測，即時掌握當地空品狀況。

此外，國內雨衣知名大廠達新公司，日前被檢舉非法排放廢氣和有毒物，市府也藉由全國首創的檢警環平台，聯合環保署環境督察大隊、地檢署一同稽查，成功破獲全國第一起繞流偷排廢氣的環保犯罪。

環保局強調，除了各大工業區，許多中小型工廠常隱身住宅區或農田邊，並利用夜間偷排廢氣，造成異味空污，將加強夜間巡檢，並利用高科技儀器提升查緝效率，讓不法無所遁形；而紅外線顯像儀可攜帶至稽查廠區，機動性高，也提高稽查效率。