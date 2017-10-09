〈中部〉稻作遭啃 農民怨公墓未除草釀鼠患

2017-10-09

〔記者張菁雅、黃鐘山／台中報導〕正值二期稻作抽穗期，南屯區鎮和巷兩旁稻田卻出現鼠患，老鼠將綠油油的稻田咬出許多大洞。農民向市議員何文海投訴，指附近的第十八公墓超過半年未除草，草叢成了鼠窩，周遭稻田都遭殃。台中市生命禮儀管理處八日表示，清明節前已全墓區除草，之後定期針對墓道除草，將與農業局研究如何解決鼠患。

第18公墓墓區半年未除草

林姓農民說，往年第十八公墓都會在三月底及九月中旬整理墓區、除草，今年卻僅三月底除草一次，現在墓區雜草長得比人高，成為老鼠築窩的地方。老鼠平常不吃稻子，稻子要抽穗時會變「甜甜的」，老鼠就成群肆虐吃掉稻穗，附近稻田都出現一個個直徑約一公尺的大洞，影響收成，若要解決鼠患，必須先除草再投藥，否則成效不大。

議員也請農業局協助滅鼠

何文海接獲農民反映，到場了解後表示，第十八公墓廣達七、八公頃，據了解，墓區除草經費不太夠，無法定期全區除草，由於公墓為生命禮儀管理處管轄，而農田的老鼠問題是農業局業務，因此除了請生管處設法除草，也將請農業局協助農民滅鼠。

老一輩農民說，稻田插秧過兩個月，農民照慣例會「曬田」，把田裡的水全部放乾；而「曬田」期間老鼠常鑽入田間，從根部咬斷稻禾拖走，帶入隱藏的處所築窩繁殖下一代。

生管處︰設法找財源防治

生管處長陳志銘則指出，通常清明節過後到公墓的民眾較少，第十八公墓今年初發包的除草標案改為清明節前全墓區除草，墓道每三個月除草一次，九月墓道剛除過草，因為經費是固定的，須依標案內容執行，且不是除草就能解決老鼠問題，使用滅鼠藥更可能對生態造成不良影響，不過，既然農民認為有除草需要，該處將設法從其他預算尋找財源，並與農業局研究採取什麼方式以有效防治鼠患。