〈中部〉感恩廚媽救命 忠狗10年守護情

2017-10-09

護家巡邏 已成草屯警分局一份子

〔記者陳鳳麗／南投報導〕被南投縣草屯警分局員警當成一份子，號稱草屯分局「局狗」的「嘠逼」，近來變得悶悶不樂，原來十年前從捕狗網中將牠救出的分局廚媽古寶珠退休了，與牠相處十年的古寶珠退休最捨不得的就是「嘠逼」，為了怕牠餓著，幾乎天天回來勸牠吃飯，讓員警們大呼感動。

「嘠逼」（咖啡的台語諧音）是因其毛色而被古寶珠取了這個名字，十年前牠原是在市區遊盪的流浪狗，在被捕狗網網住的一剎那，平日會餵牠的草屯警分局廚媽古寶珠看到，將牠拖出網子並收留牠，這一收留就是十年，牠把分局當成自己的家，每天忠心「護家」，分局裡裡外外巡邏，古寶珠負責的廚房更是牠保護的地方，陌生人想越線，牠就不客氣地追咬。

草屯警分局及中正派出所的員警，都封牠為「局狗」，還開玩笑地說：「嘠逼任務編組後，編入夜間巡邏小組！」

「嘠逼」很會認人，員警不管有無穿制服，他都當成自己人，而嫌犯才被帶進分局，牠就凶悍地吠叫，彷彿在教訓他似的，而深夜到凌晨是牠巡邏時間，此時段的警戒心最強，果然不辱夜間巡邏使命。

廚媽退休 天天回來勸牠才肯吃飯

忠心的牠三年多前不知草屯警分局搬家，留在舊地不肯走，任誰要抱牠上車都不肯，直到古寶珠回到舊分局讓牠跟著其騎機車跑了一公里多才到新分局。

廚媽古寶珠九月底退休，十月份起「咖啡」發現白天該出現的廚媽始終沒有出現，中午躲在桌下就是不吃飯，古寶珠為此幾乎每天中午回分局跟牠說話，勸牠吃飯，忠狗與廚媽十年的感情，讓人動容。