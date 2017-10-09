〈中部〉重回老戲院舊址 揚子江風雲鹿港再現

2017-10-09

今秋藝術節 合庫騎樓明放映

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕重回老戲院舊址看場騎樓電影！「今秋藝術節」將於十日在彰化鹿港合作金庫騎樓播放「揚子江風雲」，因為「揚子江風雲」這部影片當年就在鹿港取景，而鹿港合庫就是鹿港早年興南、亞洲兩間戲院的舊址，讓鹿港人重新回味那段有電影院的日子！

不少民眾與遊客近來經過鹿港民族路，都發現合庫騎樓有高高掛起仿古的「電影看板」，在「近日放映」字樣旁張貼著電影海報，年輕的鹿港人都很訝異的說，鹿港不是沒有戲院了嗎？老一輩就會露出會心微笑，因為合庫就是早年興南、亞洲戲院的舊址，這裡有鹿港人滿滿看電影的回憶。

興南、亞洲戲院 勾起老回憶

「以前最轟動的就是梁山伯與祝英台！」前縣議員施性鍾表示，當時他年紀小，都要在門口拜託買票的大人「夾帶」他進去看戲，他記得他看了兩次「梁山伯與祝英台」，印象非常深刻。

鹿港書法家吳肇勳的家族茶行，以前就在戲院附近，吳肇勳表示，興南戲院是老建物，後來擴大營運，就在旁邊新蓋約四層樓高的亞洲戲院，亞洲戲院的一樓類似現代的商業街，有食品行、電器行、理髮廳，亞洲戲院在二樓，其它空間則作為餐廳，兩間戲院的出入口都一樣，才會被許多人誤認這兩間戲院位於同一棟建築物。

在鹿港長大的彰化縣文化局長陳文彬表示，他以前國小讀半天放學後，就是專門找機會去看「片尾」，因為有同學的父親在戲院賣零嘴，就可以跟著去看，或是戲院門口的剪票阿姨，好心讓他進去看最後十分鐘的「片尾」，就會覺得非常過癮，當時亞洲戲院是放映國片，興南戲院則是洋片，也有康樂隊或是戲班的演出。

「今秋藝術節」由鹿港囝仔文化公司、保鹿運動協會共同主辦，主辦活動的張敬業表示，鹿港早年曾有樂觀園、興南與亞洲戲院，雖然鹿港已經多年沒有戲院，為了找回到戲院看電影的時光，將於雙十節重回興南戲院的舊址播映「揚子江風雲」，因為全片幾乎都在鹿港拍攝，並曾經以鹿港中山路歷史建築「元昌行」為拍攝地點。