〈中部〉斗六成功夜市將熄燈 移師雲科大旁

2017-10-09

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣斗六市成功夜市將吹熄燈號，十一月在雲科大旁另起爐灶，改名為「雲科觀光夜市」，由於鄰近住宅區，居民擔心帶來髒亂、影響平靜生活；夜市管理委員會回應，會加強垃圾、交通、油煙管理。

現有的成功夜市在土地重劃後，因新屋越蓋越多，夜市面積大減，且變得破碎不完整，經營團隊決定結束營業，移往斗六仁義路帝寶社區附近，新夜市目前整地中，未來將改名「雲科觀光夜市」，預計十一月八日營業，每週三、六固定開市。

「我要寧靜生活、反對與夜市為鄰！」帝寶社區林姓市民說，當初購屋就是看上雲科大旁環境幽靜，如果學區變夜市，實在難以接受；陳姓市民表示，夜市預定地原本長滿綠色植物，如今出租變夜市，未來人潮加車潮，一定影響居住品質。

有市民認為，斗六人文公園夜市就在附近，二個夜市都在週六營業，彼此搶生意、分散人潮，不見得好；雲科大學生則認為，夜市是台灣人特有文化，樂觀其成；詹姓大學生也說，夜市越多越爽。

社區居民向議員林聖爵陳情，雲科觀光夜市與住戶初步達成共識，夜市管理委員會加強垃圾、交通管理，其中垃圾會派專人於隔天早上八點前完成清除；營業時間會派巡守隊指揮車輛動線、管理停車秩序，不會讓人潮、車潮影響附近居民；油煙問題將採用集煙孔加強管理；未來夜市營運如有盈餘，將設置圍牆及回饋金，維護居民生活品質。