〈中部〉嘉義城隍廟國慶花車 神威護台灣

2017-10-09

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕雙十國慶花車遊行嘉年華十日將在台北市總統府前國慶典禮登場，全國有十間代表不同神祇宮廟參加，國定古蹟嘉義城隍廟是嘉義縣市唯一受邀參加的廟宇代表，廟方斥資百萬元打造「諸羅城隍．護祐台灣」花車昨天正式亮相。嘉義城隍廟董事長葉源助表示，花車創意設計呈現城隍爺「綏靖侯」及文武判官立於諸羅城上鎮守台灣、護祐萬民的精神。

斥資百萬打造 首度亮相

嘉義城隍廟總幹事葛永樂說，花車由廟方自籌百萬元，整體造型委託中原大學商業設計系兼任助理教授王之芸設計、城隍爺及文武判官神明公仔則由賴正棟師傅製作，期待藉由獨特造型，為社會傳達一股保護百姓的正義力量，凝聚國人團結與同舟共濟精神，並祈求國運昌隆，風調雨順。

花車由卡車改造，高三．八公尺、長九．五公尺、寬三公尺，以3D保麗龍呈現立體感，綠色台灣為基座，藍色海洋環繞，諸羅古城呈現仿舊風格，城隍爺及文武判官神明公仔高約二公尺，立於諸羅城上，可以一百八十度左右轉動，展現出巡神威，同時使用進口的人造木蘭花營造繽紛視覺效果。

王之芸說，嘉義城隍廟花車不同於傳統的藝閣花車，走仿古懷舊風，擬真造型的神明公仔，噴上金粉閃閃發亮，車子上裝設LED天幕燈，讓夜間展示效果更好，呈現嘉義溫暖樸實的感覺。

16日回嘉市 展示一個月

葛永樂說，花車於國慶遊行結束後，將在台北市南港展覽館續展到十五日，十六日回到嘉義市街道遊行，之後在城隍廟廟埕進行為期一個月展示。