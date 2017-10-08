〈南部〉連假首日交通順暢 李孟諺感謝員警

2017-10-08

〔記者黃文瑜／台南報導〕國慶連假第一天，交通大隊表示，昨日台南湧現車潮但交通算是順暢，連平日是台南塞車熱門點的國道一號永康及大灣交流道口，也都順利過關，用路人反映沒有塞爆很「驚喜」。台南市代理市長李孟諺昨日下午也到永康交流道進行視察，聽取台南市警永康分局長張榮興簡報，並感謝員警的辛勞。市府表示，連假期間重要道路實施號誌管控，T-Bike正常營運、熱門旅遊景點公車班次加開，鼓勵民眾多加利用。

李孟諺表示，台南旅遊的特色在「深入鄉間」與「慢遊府城」。為了提供國慶連續假日順暢的交通環境，市政府相關局處在連假前已進行多次會議擬定交通疏導及相關的配套措施，希望每一位返鄉民眾可以一路順利平安、每一位到訪遊客可以滿載而歸。

交通局長林炎成表示，連假期間市區T-Bike正常營運；而市區的公車因適逢關子嶺溫泉節、二○一七好米季活動，公車黃1、黃12、黃13、關子嶺假日公車等路線加開因應，其餘路線皆依照假日班表行駛。

市區重要道路也實施號誌管控，國道一號交流道附近路口、國八與南一三三路口及台八六與台十九甲路口，安平觀光地區及奇美博物館周邊道路，東門路三段、台十七線等主要幹道，延長號誌週期，孔廟、林百貨、文化中心等出入穿越人潮較多之景點，則實施行人專用時相。