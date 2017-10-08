〈南部〉藥局老闆延續母愛 辦捐血活動22年

2017-10-08

累計募得一萬二千多袋鮮血

〔記者王俊忠／台南報導〕老字號藥局老闆蘇峰增為紀念過世的母親及見買藥病友多患重病，捐血應有助這些病友，二十二年前開始自費辦愛心捐血，不曾對外募款或向政府申請補助，都是靠藥局盈餘支應贈品經費，二十二年來累計募得一萬二千多袋鮮血。高齡七十四歲的蘇峰增說，「為延續母親的愛，會持續辦下去。」

在南市中西區中正路商圈經營田邊藥局的蘇峰增，其母在二十二年前因大腸癌辭世，蘇母生病期間常往返醫院，讓當時五十歲出頭的蘇峰增感嘆人一生吃藥無數，卻不及有一身健康的血液。

沒募款也未向政府申請補助

為了紀念亡母，蘇峰增決定利用結餘的母親喪葬費舉辦捐血活動，第一年在十一月舉行，此後每年多在九、十月間舉辦，成為藥局每年固定的公益行動。他沒對外募款、也未向政府申請補助，全部都是自費購買贈品送給捐血人，二十二年辦下來，捐血中心人員都變成他的老朋友了！

令蘇峰增感動的是，有些捐血人固定來捐，跟他成了好朋友，有少數捐血人在捐血後不拿禮品、轉身就離開，對方淡淡地說「沒關係，做愛心就好」。

蘇峰增的捐血活動都是跟血液基金會台南捐血中心合作，由南捐派出捐血車與抽血、檢驗護理人員幫民眾抽血。此外，每年捐血活動，蘇峰增也動員家族成員幫忙服務，他說，自己已經七十四歲了，兒子蘇峻德與媳婦都是藥師，藥局事業與捐血活動逐漸交給第二代「發落」！

蘇峰增也細心記下每年募得的血袋數，他說，九十六年那次最高峰募到一千餘袋血，後來因捐血活動規範日益嚴格，在中正路鬧區捐血車只能擺上兩輛，捐血量逐年減少，近三年都在三百多袋左右，「就盡力而為，募多少、算多少」。

今年捐血活動，將於八（今）日上午八點半到下午五點半在藥局前舉行，藥局備有精美禮品相贈，因為恰逢國慶連假，蘇峰增擔心很多人外出旅遊，會影響捐血量，希望民眾慷慨挽袖，使捐血量突破四百袋目標。